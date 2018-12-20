إسرائيل تزيل نصبا تذكاريا لـ"غسان كنفاني"

أمر وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، بإزالة نصب تذكاري أقيم في عكا إحياء لذكرى الروائي والكاتب المسرحي الفلسطيني غسان كنفاني، وذلك بسبب نشاطاته في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأزيل النصب التذكاري، الذي أقيم في وقت سابق من الشهر الجاري، في المقبرة الإسلامية في المدينة، من قبل لجنة الأوقاف الإسلامية.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن "القرار ربما يكون قد منع الاحتكاك مع السلطات، لكنه أثار انتقادات بين النشطاء في عكا توقعوا صراعا علنيا وقانونيا وعدم الخضوع لأوامر وزير الداخلية الإسرائيلي".

من جهته، قال عضو مجلس بلدية عكا السابق، وأحد المبادرين لإقامة النصب، أحمد عودة، إن "كنفاني الذي كان متحدثا باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، معروف بأنه كاتب مسرحي، وحقيقة أنه كان ناشطا سياسيا في هذا التنظيم أو ذاك لا تجعله إرهابيا".

مرّ شهرين منذ ذلك اليوم، لنصحو على هجمة سياسية إعلامية وضغوط عدّة تقودها وزيرة الثقافة الإسرائيليّة ميري ريجيف، ووزير الداخليّة الإسرائيليّة، آرييه درعي. طالب الوزيران عائلة الشهيد بإزالة هذا النصب كونه يمثّل شخصية "إرهابية".| زمزم فاعور @Raseef22https://t.co/xFyU7B6ksK — Rasha Hilwi رشا حلوة (@Jafrasha) 20 декабря 2018 г.

وأضاف: "لا يوجد أي مثقف فلسطيني اقتلع من منزله في عام 1948، لم ينضم إلى إحدى المنظمات الفلسطينية العاملة في لبنان أو الأردن أو أي مكان آخر.. تدخل وزير الداخلية فظ، وكنا نتوقع من لجنة الوقف والأسرة أن تحاربان هذا القرار على المستوى العام والقانوني".

وشدد عودة على أن "شخصا مثل كنفاني هو رمز للشعب الفلسطيني بأكمله".

وكتب الوزير الإسرائيلي درعي في "تويتر": "النصب التذكاري الذي أقيم في مقبرة للمسلمين في عكا في ذكرى رجل المنظمة الإرهابية، غسان كنفاني، أزيل هذا الصباح بتعليمات مني. كنفاني كان عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وتنظيمه نفذ مذبحة في السبعينيات في المطار. في إسرائيل ولن يكون نصب تذكاري لمخرب".

האנדרטה שהוקמה בבית הקברות המוסלמי בעכו לזכרו של איש ארגון הטרור, ע׳סאן כנפאני, הוסרה הבוקר בהוראתי.

כנפאני היה חבר החזית העממית לשחרור פלסטין. ארגונו ביצע טבח בשנות ה-70׳ בשדה התעופה.

בישראל לא תהיה אנדרטה לזכר מחבל pic.twitter.com/hEay09chJo — אריה מכלוף דרעי (@ariyederi) 17 декабря 2018 г.

وأقيم نصب تذكاري لغسان كنفاني، وهو من مواليد عكا، من قبل مجموعة من النشطاء المحليين في إحدى زوايا المقبرة الإسلامية تخليدا لاسمه وإبداعاته، لكن لجنة الأوقاف في المدينة، المسؤولة عن المقبرة تلقت أمرا من درعي بإزالة النصب.

من جانبه، قال رئيس لجنة أمناء الوقف، سليم نجمي، إنه تلقى توجيها واضحا من أبناء عائلة كنفاني الذين لا يزالون في عكا، بإزالة النصب وعدم الدخول في مواجهة مع السلطات والتسبب بتوتر في المدينة.

المصدر: معا