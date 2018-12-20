مقتل 6 متظاهرين وإعلان حالة الطوارئ في القضارف السودانية

أعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ في مدينة القضارف، إثر مقتل 6 أشخاص في احتجاجات على ارتفاع الأسعار، فيما أكد مسؤول بلدية المدينة أن "حظر تجول سيكون من 6 مساء إلى 6 صباحا".

وأضاف مسؤول البلدية، أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر تجول في مدينة عطبرة شمال شرقي البلاد، بعد احتجاجات في المدينة أمس الأربعاء.

من جهتهم، أكد شهود عيان من مدينة القضارف، أن التظاهرات بدأها طلاب المرحلة الثانوية صباح الخميس، وسرعان ما انضم إليها المواطنون في سوق المدينة.

وقال الشهود، إن "الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فقابلوها باحتجاجات عنيفة وبدأت أعمال التخريب".

وأكد عدد من المشاركين في الاحتجاجات، أن "الشرطة أطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين"، مشيرين إلى أن "عدد من المتظاهرون حاولوا حرق محطة للوقود، ولكن تدخل الجيش السوداني حال دون ذلك".

وتشهد المدينة "أزمة خبز"، وأشار عدد من السكان بأن "أقل مقومات الحياة في المدينة لا تتوفر وإن توفرت فهي بأسعار مرتفعة".

المصدر: وكالات