أول رائد فضاء مصري يتحدث عن طبيعة عمله ويؤكد أن روسيا تسبق أوروبا (فيديو)

تحدث أكرم أمين أول رائد فضاء مصري عن طبيعة عمله والاختبارات التي يخضع لها في الوكالة الألمانية للفضاء، مشيرا إلى أن روسيا تسبق أوروبا في الفضاء.

وأضاف أمين في برنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر، أن أمريكا وروسيا تسبقان أوروبا في مجال الفضاء، مشيرا إلى أنه يعمل 11 ساعة في اليوم بوكالة الفضاء الألمانية، كما يخضع لاختبارات طبية طوال الوقت.

وأوضح أنه خريج مدرسة حكومية مصرية، وهو أول مصري يتم ترشيحه لبرنامج وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لتدريب رواد الفضاء، ويتعاون حاليا مع وكالة الفضاء الألمانية لإتمام رسالته للحصول على درجة الدكتوراه، بقسم ديناميكية أنظمة الطيران في الجامعة التقنية بميونخ TUM.

المصدر: "إم بي سي" مصر