إسرائيل تستقبل وفدا من الصحفيين العرب

وصل وفد من سبعة صحفيين عرب إلى إسرائيل، في زيارة نظمتها السفارة الإسرائيلية في فرنسا، وفق مصادر إسرائيلية.

وحسب موقع "إسرائيل تتكلم بالعربية"، عملت السفارة الإسرائيلية في فرنسا على تنظيم زيارة الوفد الصحفي الذي يضم صحفيين من فرنسا وبلجيكا ومصر ولبنان والجزائر والمغرب.

ورحب رئيس البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" يولي إدلشتاين بالصحفيين، ودعاهم لرؤية إسرائيل، "القلب النابض بالديمقراطية الحقيقية".

ونظم الكنيست لقاء للصحفيين مع رئيس لجنة العمل والرفاه والصحة إيلي ألألوف، لبحث وضع العرب في إسرائيل.

وردا على سؤال حول مدى المساواة بين اليهود والعرب، قال ألألوف إنه "لا توجد قوانين عنصرية في بلاده، ولا يوجد أي تمييز حسب الجنس أو العرق".

المصدر: "إسرائيل تتكلم بالعربية"