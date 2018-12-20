 
مباشر

إسرائيل تستقبل وفدا من الصحفيين العرب

أخبار العالم العربي

إسرائيل تستقبل وفدا من الصحفيين العرب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7vo

وصل وفد من سبعة صحفيين عرب إلى إسرائيل، في زيارة نظمتها السفارة الإسرائيلية في فرنسا، وفق مصادر إسرائيلية.

وحسب موقع "إسرائيل تتكلم بالعربية"، عملت السفارة الإسرائيلية في فرنسا على تنظيم زيارة الوفد الصحفي الذي يضم صحفيين من فرنسا وبلجيكا ومصر ولبنان والجزائر والمغرب.

ورحب رئيس البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" يولي إدلشتاين بالصحفيين، ودعاهم لرؤية إسرائيل، "القلب النابض بالديمقراطية الحقيقية".

ونظم الكنيست لقاء للصحفيين مع رئيس لجنة العمل والرفاه والصحة إيلي ألألوف، لبحث وضع العرب في إسرائيل.

وردا على سؤال حول مدى المساواة بين اليهود والعرب، قال ألألوف إنه "لا توجد قوانين عنصرية في بلاده، ولا يوجد أي تمييز حسب الجنس أو العرق".

المصدر: "إسرائيل تتكلم بالعربية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المرأة الروسية.. جمال لم يمنعها من كتابة التاريخ بكفاحها