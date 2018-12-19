الولايات المتحدة: الحملة ضد "داعش" ستتواصل في أماكن أخرى مثل مصر وليبيا

أكد مسؤول أمريكي رفيع بالبيت الأبيض أن مهمة الولايات المتحدة الرامية إلى مكافحة الإرهاب لا تتغير بعد انسحابها العسكري من سوريا، موضحا أن الحملة ستستمر في بلدان أخرى مثل مصر وليبيا.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء عبر الهاتف: "إن مهمتنا الخاصة بمكافحة الإرهاب لا تتغير. إنها مستمرة، وهذا ما سنولي له اهتمامنا بأمر من الرئيس".

وأوضح المصدر أن الإعلان عن "الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحملة ضد داعش" يعني أن الولايات المتحدة "ستواصل اليقظة والحذر فيما يخص التهديد المستمر النابع من التنظيم".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "مهمة مكافحة الإرهاب ضد داعش ستتواصل في أماكن أخرى مثل سيناء أو ليبيا".

مسؤول أمريكي رفيع: خلايا "داعش" المتبقية بسوريا لا تبرر استمرار وجود قواتنا هناك

وشدد المسؤول الرفيع على أن وجود جيوب"داعش" في سوريا ليس مبررا لمواصلة أنشطة العسكريين الأمريكيين في هذه البلاد، موضحا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "اعتبر أن أهداف القوات الأمريكية تم تحقيقها لدرجة تسمح بنقلها" من الأراضي السورية.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن حلفاء الولايات المتحدة والقوات المحلية قادرة على تدمير الخلايا المتبقية من "داعش".

البيت الأبيض: ترامب لم يناقش انسحاب قواتنا من سوريا مع أردوغان وهو بل أبلغه فقط بقراره

على صعيد آخر، نفى المسؤول أن الرئيس الأمريكي اتخذ قراره حول انسحاب قوات الولايات المتحدة نتيجة محادثاته مكالمته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم الإدارة الأمريكية، إن الرئيسين "يتواصلان على أساس بشكل دوري"، لكن ترامب "اتخذ قراره بذاته"، مضيفا أن "هذا الأمر ليس ما ناقشه لم يناقشه مع أردوغان".

وأوضح المسؤول أن ترامب "أبلغ الرئيس أردوغان بقراره، لأن ذلك سيمثل مسألة مهمة بالنسبة إلى تركيا".

المصدر: وكالات