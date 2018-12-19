بالفيديو.. تركيا تعزز وجودها العسكري قرب سوريا تزامنا مع الانسحاب الأمريكي منها

بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة انسحابها العسكري من سوريا، يواصل الجيش التركي إرسال تعزيزات جديدة لقواته المنتشرة قرب الحدود مع سوريا في إطار الاستعدادات لشن عملية جديدة .

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية،اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن التعزيزات الجديدة تضم مركبات عسكرية بينها ناقلات جنود مدرعة، مستقدمة من وحدات عسكرية من مناطق مختلفة بالبلاد.

وأوضحت أن التعزيزات وصلت ولاية غازي عنتاب الجنوبية وسط تدابير أمنية مشددة، وتوجهت منها إلى ولاية هطاي لتعزيز الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا.

#تركيا تواصل إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى حدودها مع #سوريا

أفاد مراسل الأناضول، نقلًا عن مصادر عسكرية، أن التعزيزات تضم مركبات عسكرية بينها ناقلات جنود مدرعة، مستقدمة من وحدات عسكرية مختلفةhttps://t.co/vtrcKIh4Thpic.twitter.com/2wBbrLPgrw — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 19 декабря 2018 г.

ويأتي ذلك بعد أن أرسلت تركيا أمس الثلاثاء قوات خاصة وآليات عسكرية إلى ولاية كليس في إطار التعزيزات العسكرية على الحدود مع سوريا.

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وخلال الأسبوعين الماضيين كثفت تركيا، التي تسيطر على أراض واسعة في محافظة حلب جراء حملتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، تحضيراتها لشن عملية واسعة جديدة في سوريا تقول إنها تستهدف من تعتبرهم "إرهابيين" من "وحدات حماية الشعب" الكردية شمال وشرق البلاد.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 12 ديسمبر، أن بلاده، التي تحشد بنشاط قواتها قرب حدود سوريا، ستطلق هذه العملية ضد المسلحين الأكراد في منطقة شرق الفرات خلال أيام قريبة، كما تعهد بمهاجمة مدينة منبج في محافظة حلب حال عدم إخراج الولايات المتحدة "وحدات حماية الشعب"الكردية منها.

وفي الوقت الذي تعزز فيه تركيا وجودها العسكري على حدود سوريا وداخلها، أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها بدأت سحب كل قواتها من الأراضي السورية، بعد ما وصفته بدحر تنظيم "داعش" على الأرض من قبل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، التي اعتبرت القوات الكردية حليفها الأساسي داخل البلاد.

المصدر: سبوتنيك + وكالات