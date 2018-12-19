"سوريا الديمقراطية": سنواجه التهديدات التركية وستكون حربا حتى الموت

تعهدت "قوات سوريا الديمقراطية"، إثر الانسحاب العسكري الأمريكي من الأراضي السورية، بأن تقاتل "حتى الموت" الجيش التركي الذي يستعد لشن عملية كبيرة ضد المسلحين الأكراد بشرق الفرات.

وقالت المتحدثة باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، جيهان أحمد، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، تعليقا على إعلان الولايات المتحدة انسحاب عسكرييها من الأراضي السورية: "إن "قسد" لا تعتمد بالأساس على أية جهة وإنما تعتمد على قدراتها الذاتية وعلى شعبها​​".

وتابعت أحمد: "وقد قلنا مرارا إننا سنواجه التهديدات التركية. وهذه ستكون حربا حتى الموت. إننا سنواجهها بقوة".

واعتبرت أن "الشعب متأهب لهذه التهديدات وسيقاوم حروب أردوغان، الذي يسعى لإطالة عمر داعش وفي ريف دير الزور على وجه الخصوص"، موضحة: "داعش في آخر جيوبه الآن، ولذلك تحاول تركيا القيام بعملية إلهاء لقوات قسد".

وختمت المتحدثة باسم "قوات سوريا الديمقراطية" بالقول: "الشعب هو الذي سيحدد النتيجة ببقائه أو عدم بقائه".

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الأربعاء، أنها بدأت سحب كل قواتها المنتشرة في سوريا، بعد ما وصفته بدحر تنظيم "داعش" على الأرض من قبل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا ستطال منطقة شرق الفرات وستستهدف "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، التي اعتبرت حليفا أساسيا للقوات الأمريكية داخل هذا البلد الشرق أوسطي.

وأثار هذا التطور غضبا شديدا لدى "قوات سوريا الديمقراطية"، التي اعتبرت الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية "طعنة في الظهر وخيانة لدماء آلاف المقاتلين" لا سيما على خلفية التهديدات القادمة من تركيا ورئيسها، رجب طيب أردوغان.

المصدر: سبوتنيك + وكالات