الجيش الوطني الليبي يحكم سيطرته الكاملة على قلعة السدادة شرقي مدينة مصراته

قالت مصادر لـRT في ليبيا، الأربعاء، إن الجيش الوطني الليبي سيطر بالكامل على قلعة السدادة القريبة من مدينة بني وليد شرقي مدينة مصراته التي تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 200 كم.

وأضاف المصدر أن الجيش اشتبك مع قوات تابعة لإبراهيم الجضران رئيس حرس المنشآت النفطية السابق، مدعومة بقوات سرايا بنغازي المتمركزة داخل القلعة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما أكدت "بوابة إفريقيا الإخبارية" نقلا عن مصدر مطلع اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوة من الجيش وقوات تابعة للجضران بمنطقة القلعة قرب السدادة.

وبين المصدر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على قلعة السدادة، التي كانت تتمركز بها قوات حرس المنشآت النفطية السابقة، و"سرايا بنغازي"، وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، موضحا أن قوات من مصراتة تتمركز في بوابة الستين بالمنطقة ذاتها فيما فرت قوات حرس المنشآت السابقة من القلعة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاشتباكات أدت إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الطرفين، وقد تم نقل جرحى الجيش إلى مستشفيات الجفرة.

وأشارت "بوابة إفريقيا الإخبارية" إلى أن قوات الجضران هاجمت الموانئ النفطية أكثر من مرة، وكان آخرها في يونيو الماضي، حيث استغلت انشغال قوات الجيش الوطني الليبي بتحرير مدينة درنة.

وذكر الموقع أيضا أن مجلس الأمن الدولي قرر في سبتمبر الماضي إضافة اسم الجضران، إلى قائمة العقوبات الدولية وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر المنصوص عليها في الفقرتين 15 و17 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011)، والفقرة 19 القرار 1973 (2011)، المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: RT + "بوابة إفريقيا الإخبارية"