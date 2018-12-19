مسؤول: مصر تلد دولة جديدة سنويا (فيديو)

قال مقرر المجلس القومي للسكان في مصر عمرو حسن، إن الزيادة السكانية في البلاد خلال خمسينيات القرن الماضي، كانت مثل إيطاليا، وحاليا يفوق عدد سكان مصر تعداد 5 دول أوروبية معا.

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وأوضح حسن، خلال مقابلة تلفزيونية بقناة mbcمصر، أن أم الدنيا تلد دولة جديدة في العام الواحد، لافتا إلى أن هذه الزيادة السكانية تبتلع النمو الاقتصادي وتتسبب بأزمة كبيرة في موارد الدولة.

وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان:" لدينا 4 محافظات نسبة الفقر فيها 50%، ونسبة الأمية 26%، مشيرا إلى أن نقص الوعي وفقدان ثقافة التمتع بالحياة من أسباب الزيادة السكانية في مصر."

وكانت الساعة السكانية في مصر، قد دقت، الأسبوع الماضي، فور وصول التعداد السكاني إلى الرقم الـ98 مليون نسمة، حيث كان عدد سكانها في 18 أبريل 2017 نحو 94.98 مليون نسمة في الداخل فقط أي عدا المغتربين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية