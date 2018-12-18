السعودية تعلق على قضية تأثير مقتل خاشقجي على جاذبية المملكة الاستثمارية

أعلنت السلطات السعودية أن المملكة لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب على الرغم من التوتر السياسي حول البلاد الناجم عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول تداعيات قضية مقتل خاشجي على اقتصاد المملكة: "السعودية ما زالت تستقطب عددا كبيرا من الاستثمارات.. وشاهدنا في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار توقيع عدد كبير جدا من الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي".

وأشار الجدعان إلى أن "هناك اتفاقات كبيرة جدا وقعت في المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي للاستثمار في مدينة الملك سلمان الصناعية".

ولفت الجدعان إلى أنه، حسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار، بلغ عدد الرخص للمستثمرين الأجانب التي صدرت عام 2018 أكثر من 700 رخصة للاستثمار الأجنبي، وهي ضعف عدد الرخص التي صدرت عام 2017، وذلك بمبالغ تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في العام الماضي.

وأكد وزير المالية السعودي أن الاقتصاد في المملكة تحول من النمو السلبي في عام 2017 إلى النمو الإيجابي في السنة الحالية لعام 2018، مبينا أنه لا يزال أمامنا مشوار طويل في رحلة تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وتواجه السعودية انتقادات واتهامات واسعة عالميا على خلفية مقتل خاشقجي، الذي عاش في الولايات المتحدة بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية وكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها سياسات القيادة السعودية قبل اغتياله يوم 2 أكتوبر في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني من السعودية.

المصدر: سبق + نوفوستي