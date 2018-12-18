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مصر.. حريق ضخم يأتي على باخرة سياحية بالكامل (فيديو)

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مصر.. حريق ضخم يأتي على باخرة سياحية بالكامل (فيديو)
RT
مصر.. حريق ضخم يأتي على باخرة سياحية بالكامل (فيديو)
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أفادت مصادر أمنية مطلعة أن إحدى البواخر السياحية بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر في مصر، اندلع فيها حريق ضخم أتى عليها بالكامل.

وقالت المصادر إن قوات الأمن والدفاع المدني هرعت للسيطرة على الحريق.

وأكدت المصادر ذاتها إلى أن الحريق لم يخلف قتلى أو مصابيين.

ونشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الحادثة، حيث قالت إن قوات الدفاع المدني سيطرت على النيران التي استمرت لمدة 5 ساعات متواصلة.

وبينت أن الحريق اندلع أثناء إجراء بعض الإصلاحات بخلفية المركب.

المصدر: RT

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