"لا للدم لا للثأر" مبادرة شبابية بالمنيا لمناهضة الثأر

دشنت مجموعة "شباب الخير" في مصر، يوم الثلاثاء، مبادرة جديدة مناهضة للثأر بمركز مغاغة خاصة والمنيا والصعيد عامة.

وأقام الشبان التابعون لـ"جمعية التنمية والنهضة الأسرية" بقرية طنبدي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا مؤتمرا موسعا حول الموضوع، بعد أن وصلت عدد الخصومات الثأرية بالمركز وفقا للتقدير الإحصائي للمبادرة لأكثر من 18 خصومة ثأرية في مركز مغاغة شمال المنيا فقط.

وقال منسق المبادرة أحمد إسماعيل العجوز أن شباب المبادرة رصدوا تزايد معدلات جرائم النفس بالمركز وقرروا بعث مبادرة بعد أن تمت دراسة الظاهرة ووضع الحلول لمعالجتها بداية من طباعة "بوسترات" توعوية للتحذير من مدى خطورة الثأر، والحد منه وحث المواطنين على التسامح والعفو.

وأكد منسق المبادرة أن ذلك يأتي من منطلق حرص مجموعة شباب الخير في الحفاظ على النفس واستقرار الأسرة المصرية.

وأضاف العجوز أن المبادرة نجحت في تشكيل "لجنة لمناهضة الثأر" من المؤيدين لها والتي تضم شباب المبادرة و6 أشخاص من لجنة مصالحات المركز و22 شخصا من العمد ومشايخ القرى بالمركز، حيث ستقوم اللجنة بلقاءات توعوية وثقافية بالقرى مع إيجاد حلول للمشاكل التي تقف أمام حل الخصومات الثأرية.

من المهم الإشارة إلى أن مجموعة "شباب الخير" بمغاغة بدأت مبادرتها في مارس الماضي بتقديم "كفن رمزي" حمله الشباب بشكل جماعي في إحدى جلسات الصلح، وقاموا بتقديمه لمحافظ المنيا السابق بهدف تشجيع وتحفيز العائلات المتناحرة على إقرار التصالح والدفع بالصلح والتراضي وحقن الدماء بين العائلات التي توجد بينها خصومات ثأرية.

RT

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RT

RT

المصدر: RT