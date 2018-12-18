السعودية تقر أضخم ميزانية في تاريخها والملك سلمان يتعهد بالمضي في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل، وهي الأكبر في تاريخ المملكة.

وأعلن الملك سلمان، أثناء اجتماع مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية العامة لعام 2019 والذي عقد في قصر اليمامة بالرياض، أن الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ 1.106 مليار ريال، بزيادة تبلغ 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال، بزيادة تبلغ 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018.

وأوضح العاهل السعودي أن هذه الميزانية تأتي استمرارا لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية، مضيفا أنها تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف مشروع إصلاحات "الرؤية 2030".

وتابع: "إننا عازمون بعون الله على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة".

وأكد الملك سلمان أن أولوية قيادة المملكة تعود إلى مواصلة العمل في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق البلاد وفي كل المجالات، وتابع: "قد أوعزت للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع".

المصدر: وسائل إعلام سعودية