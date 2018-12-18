السعودية تقر أضخم ميزانية في تاريخها والملك سلمان يتعهد بالمضي في الإصلاحات
أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل، وهي الأكبر في تاريخ المملكة.
وأعلن الملك سلمان، أثناء اجتماع مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية العامة لعام 2019 والذي عقد في قصر اليمامة بالرياض، أن الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ 1.106 مليار ريال، بزيادة تبلغ 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال، بزيادة تبلغ 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018.
الإيرادات والمصروفات والعجز للسنة المالية 1440 / 1441هـ.#ميزانية_السعودية_2019#واسpic.twitter.com/IMngiye62U— واس (@spagov) 18 декабря 2018 г.
وأوضح العاهل السعودي أن هذه الميزانية تأتي استمرارا لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية، مضيفا أنها تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف مشروع إصلاحات "الرؤية 2030".
فيديو عاجل | #خادم_الحرمين_الشريفين: ميزانية 2019 أكبر ميزانية في تاريخ #المملكة. #الإخبارية#ميزانية_السعودية_2019pic.twitter.com/eFDvXrvutb— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 18 декабря 2018 г.
وتابع: "إننا عازمون بعون الله على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة".
وأكد الملك سلمان أن أولوية قيادة المملكة تعود إلى مواصلة العمل في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق البلاد وفي كل المجالات، وتابع: "قد أوعزت للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع".
المصدر: وسائل إعلام سعودية