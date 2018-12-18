رئيس البرلمان العراقي: السعودية ساعدتنا في دحر "داعش"

ثمن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أثناء زيارته الرسمية إلى السعودية، بإسهام المملكة في حرب بلاده ضد تنظيم "داعش".

وأشاد الحلبوسي أمس الاثنين، في تصريح صحفي أدلى به عقب اجتماع عقده مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بدور المملكة الكبير في دعم العراق بحربه ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "داعش"، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

إقرأ المزيد

ونقلت الوكالة عن الحلبوسي قوله: "إن العراق تجاوز مرحلة صعبة بفضل دعم المملكة التي أسهمت في طرد تنظيم داعش الإرهابي من مناطق ومدن كثيرة في العراق".

وأبدى رئيس البرلمان العراقي تطلعه إلى "مستقبل متطور" للتعاون بين بلاده والسعودية، بما ينعكس إيجابيا على الشعبين، مشيرا إلى أن العراق في المرحلة القادمة المتعلقة بالبناء وإعادة الإعمار يحتاج إلى التعاون مع "الأشقاء والأصدقاء"، وعلى رأسهم السعودية.

وأكد الحلبوسي أنه بحث مع نظيره السعودي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة والمجالات المتعلقة بالاستثمار وتوسيع التبادل التجاري خلال فتح المنافذ الحدودية، ابتداء من منفذ عرعر، وتطويره وتنسيق المواقف المشتركة بما يتعلق بوضع المنطقة بشكل عام وكيفية العمل المشترك، علاوة على تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية وتبادل الخبرات بينها.

ولفت الحلبوسي إلى "وحدة المصير والتاريخ والترابط الجغرافي والثقافي" بين العراق والسعودية.

المصدر: واس