السفير السوداني لدى سوريا: زيارة البشير لدمشق ضربة قاضية لإشاعات التقارب مع إسرائيل

اعتبر سفير السودان لدى سوريا، خالد أحمد محمد، أن سفر الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق بطائرة روسية "أمر طبيعي".

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وقال السفير أمس الاثنين في برنامج "حال البلد" على قناة "سودانية 24" الخاصة: "ليس هناك ما يمنع التعاون مع دولة صديقة مثل روسيا في استخدام طائرتها في سفر الرئيس البشير إلى سوريا".

وشدد على أن زيارة البشير هي "تحرك سوداني خالص"، وليس بمبادرة من أي دولة أخرى، وأضاف: "السودان دولة ذات سيادة، ولها قيادة سياسة تعلم ما تفعل، ولا تحرك بالريموت كنترول من هنا وهناك"، وجاء ذلك في رده على ما قيل إن الزيارة ربما تمت بمبادرة من دول مثل "روسيا والسعودية".

وتابع الدبلوماسي: "القيادة السودانية تتخذ القرار الذي تراه مناسبا لمصلحتها ومصلحة العالم العربي"، مؤكدا على أن زيارة الرئيس السوداني لسوريا "سودانية خالصة".

وأشار إلى أن هذه الزيارة تعتبر "ضربة قاضية أمام أي حديث إعلامي عن تقارب إسرائيلي سوداني"، قائلا إن "السودان دولة ضد إسرائيل، ولم تغير موقفها في يوم من الأيام منها".

وعاد الرئيس السوداني عمر البشير يوم الأحد إلى الخرطوم، في ختام زيارة قصيرة ومفاجئة إلى دمشق لم يعلن عنها إلا بعد انتهائها، حيث عقد خلالها مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وتعتبر أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية، قبل نحو 8 سنوات.

المصدر: وكالات