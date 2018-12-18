صحيفة: 5 لاءات سعودية تصفع مجلس الشيوخ الأمريكي

تحت هذا العنوان، اعتبرت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة وجهت 5 رسائل بمثابة صفعات إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، ردا على اتهاماته بحق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وقالت إن المملكة العربية السعودية أكدت رفضها القاطع للموقف الذي صدر من مجلس الشيوخ الأمريكي، مشيرة إلى أنه بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة.

ووفقا للصحيفة، وجهت المملكة 5 رسائل شديدة اللهجة إلى مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة تتضمن اللآت التالية:

1-لا للتدخل في شؤونها الداخلية.

2-لا للتعرض لقيادتها بأي شكل من الأشكال.

3-لا للمساس بسيادتها أو النيل من مكانتها.

4-لا للتأثير على دورها القيادي إقليميا ودوليا.

5-لا للخروج بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي عن مسار العدالة في المملكة.

وأوردت الصحيفة أن الخارجية السعودية ، ومن بعدها مجلس الشورى، ثم أعضاء في البرلمان العربي، وكذلك كبار العلماء في المملكة، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، "اشتركوا في توجيه هذه الرسائل الشديدة اللهجة لمجلس الشيوخ الأمريكي الذي تدخل في ما لا يعنيه".

المصدر: عكاظ