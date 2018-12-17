واشنطن: وحدات "بيشمركة روج أفا" دخلت الأراضي السورية

أكدت الولايات المتحدة دخول وحدات من قوات "بيشمركة روج أفا" إلى الأراضي السورية، أمس الأحد، بالتنسيق مع واشنطن ومعرفة "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، اليوم الاثنين، ردا على سؤال لمراسل شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، خلال مشاركته في أعمال المجلس الأطلسي بواشنطن: "بيشمركة روج أفا دخلت الأراضي السورية للمساهمة في بسط الأمن، بالتنسيق معنا، وبعلم قوات سوريا الديمقراطية".

وتداول عدد من وسائل الإعلام، أمس الأحد، تقارير تحدثت عن دخول قوة من "بيشمركة روج أفا" إلى أراضي شمال البلاد في إطار مبادرة تقدمت بها الولايات المتحدة لتخفيف حدة التوتر بين "قوات سوريا الديمقراطية" من جهة وتركيا من جهة أخرى.

وتجري هذه التطورات بالتزامن مع التهديدات التركية بشن عملية عسكرية واسعة ضد "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية هيكلها العسكري، في مناطق سيطرتها من شرق الفرات إلى غرب نهر دجلة.

وتتألف قوات "بيشمركة روج أفا" من مواطنين أكراد سوريين منشقين عن الجيش السوري وآخرين متطوعين، ممن تلقوا تدريبات على يد "البيشمركة" في إقليم كردستان العراق التي تعتبر علاقاتها جيدة مع السلطات التركية، فيما تعد الأخيرة "وحدات حماية الشعب" وواجهتها السياسية "حزب الاتحاد الديمقراطي" تنظيمين إرهابيين متحالفين مع "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.

المصدر: روداو + وكالات