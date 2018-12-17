سعد لمجرد "يفجر" اليوتيوب بفيديو كليب جديد بعد خروجه من السجن!

فاجأ سعد لمجرد معجبيه ومتابعيه بفيديو كليب جديد نشره على قناته في "يوتيوب"، وحملت الأغنية الجديدة اسم "بد إيه" (BADDEK EIH).

ونشر المجرد فيديو الأغنية ظهر يوم الاثنين 17 ديسمبر لتتخطى 500 ألف مشاهدة في بضع ساعات.

وفي مقدمة الكليب قال الفنان المغربي إن الأغنية هي النسخة العربية من الأغنية الهندية Binte Dil للمغني أرجيت سينغ Arijit Singh، مشيرا إلى أنه قد تم عرضها في فيلم "Padmaavat".

وأدرج لمجرد في جينريك النهاية صورته مع والدته عندما كان صغيرا، وتوافق موعد نشره للأغنية مع يوم عيد ميلاد أمه.

كما نشر كلمات شكر فيها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقبل أن ينشر الكليب الجديد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا صغيرا للأغنية التي مزج فيها سعد لمجرد بين الإيقاعات العربية والهندية، كما مزج بين اللهجتين اللبنانية والمصرية.

وهذا الفيديو هو الأول له مع جمهوره بعد خروجه من السجن، الذي قبع فيه بتهمة اغتصاب ثانية.

المصدر: يوتيوب