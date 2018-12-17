قطر: وضعنا غير مريح بين السعودية وإيران لكن الحل في التفاوض

دعت قطر إلى ضرورة حل الخلافات مع إيران عبر باب التفاوض محذرة من تداعيات موجة تصعيد جديدة في المنطقة، وأشارت إلى صعوبة وضعها "غير المريح" بين الجمهورية الإسلامية والسعودية.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع قناة "CNBC" الأمريكية نشرت مساء أمس الأحد: "إن على هذه المنطقة أن تقف وتنظر إلى المصالح الإقليمية الموجودة لدينا، هناك دول توجد لنا مشاكل معها، بينها على سبيل المثال إيران، وهي جزء من المنطقة، إن أعجبنا ذلك أم لا".

وتابع آل ثاني: "إننا لا نشجع الإجراءات الأحادية ضد أي دولة، والعقوبات ليست السبيل لحل المشكلة، ورأينا أن إيران خضعت للعقوبات منذ 40 عاما، لكن بعد ذلك توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق... وأعتقد أن هذا الأمر نقطة إطلاق جيدة لتخفيف التوتر".

وأضاف: "نشجع الولايات المتحدة على العودة إلى التفاوض وإيجاد حل دبلوماسي مع إيران لأننا لا نستطيع تحمل تصعيد آخر في منطقتنا".

وأكد آل ثاني مشددا: "يمكنك أن تتخيل وضعنا في قطر، نحن بين إيران والسعودية، وكلاهما خصمان، وأيضا هناك الولايات المتحدة (التي تتنافس مع إيران)، ولديها علاقة قوية جدا مع قطر، وهذه الأمور تضعنا في حالة غير مريحة".

المصدر: CNBC