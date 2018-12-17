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بالصور.. الأجهزة الأمنية المصرية تضبط مئات القطع الأثرية النادرة

أخبار العالم العربي

بالصور.. الأجهزة الأمنية المصرية تضبط مئات القطع الأثرية النادرة
Reuters / Mohamed Abd El Ghany
تماثيل
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ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر مئات القطع الأثرية النادرة والتي تنتمي للعصور الفرعونية والإسلامية في منزل اثنين من مشايخ العربان بمدينة سمالوط شمال المنيا، جنوب مصر.

وضمت المضبوطات تماثيل فرعونية وإسورة معاصم وأسرجة وعملات معدنية وغليون كان يستخدم للتدخين في العصر المملوكي، وقرطيين ذهبيين.

RT
RT

المصدر: RT

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