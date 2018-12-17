إنهاء أكبر خصومة ثأر في صعيد مصر (فيديو)

عرضت قناة "دي إم سي" المصرية، فيديو لجلسة صلح بين أقدم سجين في مصر، كمال ثابت، وأفراد من عائلته وأولاد عمه في قرية الديابية بسوهاج، لإنهاء خصومة ثأر بعد قتله لعمه وجده.

وأوضح تقرير القناة أن أبناء عم السجين السابق وأقاربه استجابوا لرغبته في العيش بسلام بعد خروجه من السجن وقضائه 45 عاما هناك، بعدما استشعروا صدق نواياه وندمه على ما فعله وقبلوا الصلح معه، لتنتهي بذلك أطول خصومة ثأر في سوهاج بصعيد مصر.

إقرأ المزيد

وخرج أقدم سجناء مصر، كمال ثابت عبد المجيد، 66 سنة، والذي شمله العفو الرئاسي نهاية الأسبوع الماضي بعد قضائه 45 عاما داخل السجون من أصل 65 عاما، جملة الأحكام الصادرة ضده، حيث دخل السجن عندما كان عمره 19 عاما بعد قتله 2 من أقاربه وحكم عليه بالمؤبد، وفي السجن وقبل أن يتم عامه الأول ارتكب جريمة قتل جديدة على إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد أفراد العائلة، وكانت المشاجرة والجريمة داخل السجن.

المصدر: قناة "دي إم سي"