 
مباشر

العالول يوجه رسالة لحركة حماس

أخبار العالم العربي

العالول يوجه رسالة لحركة حماس
Reuters / Mohamad Torokman
نائب قائد حركة فتح محمود العالول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7cn

دعا نائب قائد حركة فتح محمود العالول، مساء الأحد، حركة حماس للعودة للحضن الفلسطيني.

إقرأ المزيد
بنيامين نتنياهو نتنياهو يتعهد "متوترا" باتخاذ إجراءات إضافية لردع الفلسطينيين

وقال العالول في لقاء مع التلفزيون الرسمي "إن حركة حماس وفي أوج مواجهة الاحتلال ومستوطنيه ذهبت لتقود باتجاه صراع داخلي".

وأكد المسؤول الفلسطيني أن حركته لن تسمح للمستوطنين باستمرار هجماتهم على القرى وقطع الطرق أمام المواطنين.

وأشار أيضا إلى أن الضغط على القيادة الفلسطينية لن يجدي على الإطلاق، منوها بأن القيادة لا يمكن أن تقدم أي تنازل على الإطلاق.

وبين نائب قائد حركة فتح أن اجتماع اللجنة المركزية سيكون دائم الانعقاد بفعل الظروف الراهنة، قائلا إن اجتماعا للقيادة الفلسطينية سيتم بعد عودة الرئيس محمود عباس إلى البلاد.

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا