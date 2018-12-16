العالول يوجه رسالة لحركة حماس

دعا نائب قائد حركة فتح محمود العالول، مساء الأحد، حركة حماس للعودة للحضن الفلسطيني.

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وقال العالول في لقاء مع التلفزيون الرسمي "إن حركة حماس وفي أوج مواجهة الاحتلال ومستوطنيه ذهبت لتقود باتجاه صراع داخلي".

وأكد المسؤول الفلسطيني أن حركته لن تسمح للمستوطنين باستمرار هجماتهم على القرى وقطع الطرق أمام المواطنين.

وأشار أيضا إلى أن الضغط على القيادة الفلسطينية لن يجدي على الإطلاق، منوها بأن القيادة لا يمكن أن تقدم أي تنازل على الإطلاق.

وبين نائب قائد حركة فتح أن اجتماع اللجنة المركزية سيكون دائم الانعقاد بفعل الظروف الراهنة، قائلا إن اجتماعا للقيادة الفلسطينية سيتم بعد عودة الرئيس محمود عباس إلى البلاد.

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية