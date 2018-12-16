رئيس مجلس النواب العراقي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

توجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية، بحسبما أعلنه مكتبه الاعلامي.

وقال كتب رئيس مجلس النواب في بيان إن محمد الحلبوسي يتوجه برفقة وفد نيابي، إلى السعودية في زيارة رسمية استجابة لدعوة رئيس مجلس الشورى عبد الله بن محمد آل الشيخ.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز وعددا من الأمراء والمسؤولين هناك لبحث سبل التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة الأوضاع في المنطقة.

وكان الحلبوسي قد أجرى أولى جولاته الإقليمية بعد تسلمه منصبه رئيسا للبرلمان قبل نحو شهرين، حيث زار عددا من الدول بينها تركيا والإمارات والكويت.

المصدر: السومرية نيوز