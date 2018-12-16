شاهد.. البصرة تشتعل من جديد بمظاهرات "السترات الصفراء" والحكومة تتصدى

تجددت في مدينة البصرة جنوب العراق مظاهرات احتجاجية شعبية، فيما تستقدم قوات الحكومة تعزيزات أمنية إلى المحافظة.

وأفاد موقع "السومرية نيوز" بأن عشرات الأشخاص توجهوا اليوم بشكل جماعي نحو مركز المدينة انطلاقا من ديوان المحافظة الجديدة في منطقة المعقل، ضمن مسيرة ليلية، مطالبين بإصلاح وضع الحكومة المحلية وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل إضافية ومكافحة المحاصصة والفساد.

وأظهرت فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء أن بعض المتظاهرين يرتدون سترات صفراء رمزا للغضب الشعبي على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت فرنسا منذ منتصف نوفمبر.

وذكر مراسل RT بأن مئات المتظاهرين حاصروا أمس منزل رئيس مجلس المحافظة ومقر تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وذلك لليوم السادس على التوالي للمظاهرات، فيما أفادت "السومرية نيوز" بأن قوات الأمن فرقت المحتجين بعد أن أضرموا النار في إطارات السيارات.

وفي هذا السياق، استقدمت قيادة عمليات البصرة ثلاثة أفواج من قوات "السوات" و"العقرب" و"الطوارئ" تحسبا لهجمات محتملة على المقار الحكومة والحزبية في المحافظة الغنية بالنفط.

وشهدت البصرة في وقت سابق من العام الجاري مظاهرات احتجاجية غاضبة رافقتها أعمال شغب وعنف واشتباكات مع رجال الأمن أسفرت عن سقوط ضحايا.

المصدر: السومرية + RT