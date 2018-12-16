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قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق وسط مدينة عفرين السورية

أخبار العالم العربي

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أفاد نشطاء سوريون بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق الهال وسط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.

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وذكر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار الذي وقع عند مدخل السوق، اليوم الأحد، أسفر، حسب حصيلة أولية، عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل وعشرات الجرحى، جروح بعضهم خطيرة.

ونشر النشطاء فيديو يظهر آثار الانفجار.

يذكر أن عفرين تخضع لسيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة، بعد أن انتزعت المدينة من "وحدات حماية الشعب" الكردية، ضمن إطار عملية "غصن الزيتون" في وقت سابق من العام الجاري.

وشهدت المدينة في الشهر الماضي مواجهات باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين بعض الفصائل السورية المنضوية تحت راية عملية "غصن الزيتون"، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

المصدر: وكالات

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