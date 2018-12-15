ما سر "الإسوارة الحمراء" في يدي وليي عهد السعودية وأبو ظبي؟

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورة تظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي يد كل منهما إسوارة حمراء.

وفسرت الوكالة، على حسابها في موقع "تويتر"، أن كشف وليي العهد للإسوارة في يديهما لم يكن سوى دلالة على دعمهما لبطولة الألعاب العالمية الخاصة بالرياضيين ذوي الإعاقة الذهنية والتي ستجري في الفترة من 8 إلى 22 مارس 2019 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتبين من خبر الوكالة أن الصورة تم التقاطها في ختام سباق "الفورميلا إي 2018" الذي جرى في مدينة الدرعية السعودية، وشارك فيها 22 متسابقا يمثلون 11 فريقا عالميا.

المصدر: واس