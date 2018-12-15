مسؤولون إسرائيليون ومستوطنون يدعون لقتل عباس

يواصل مسؤولون إسرائيليون ومستوطنون، التحريض ضد شخص الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خلال الدعوة لقتله.

ودعا أعضاء ما يسمى بمنظمة "طريق الحياة"، في المستوطنات اليهودية في الضفة، إلى قتل عباس، ونشروا ملصقات كتب عليها "القاتل.. والمشاركون بالقتل".

وكتب الصحفي موشيه فيستور في أحد المواقع الإخبارية الاسرائيلية، "أن المستوطنين قالوا من يمول الإرهابيين بالأموال والرواتب هو نفسه إرهابي ، ووزعوا ملصقات عليها صورة أبو مازن وكتبوا أسفلها "القضاء على الممولين للإرهاب".

وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس "منظمة طريق الحياة" أوري كرسنوبم، "إن جميع السياسيين يشيرون بأصابع الاتهام إلى أبو مازن بتشجيعه على القتل وكذلك السياسيون في السلطة الفلسطينية، حان الوقت لتغيير هذا الوضع السخيف والدعوة لقتل أبو مازن ومساعديه".

عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود أورن حازان، هو الآخر، دعا لاغتيال الرئيس محمود عباس ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول.

المصدر: وكالة "وفا"