أمير قطر يعزي إسماعيل هنية

بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، التطورات الجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت الحركة في موقعها الرسمي أن هنية تلقى، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من آل ثاني، الذي قدم له التعازي بوفاة شقيقه، خالد هنية.

وجرى خلال الاتصال، حسب بيان "حماس"، "استعراض آخر التطورات الجارية في الضفة المحتلة وقطاع غزة".

وأشاد رئيس المكتب السياسي للحركة خلال الاتصال "بجهود دولة قطر في تخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني عامة وفي غزة خاصة".

وتقدم قطر منذ سنوات دعما مستمرا لحركة "حماس" المهيمنة على قطاع غزة الذي يخضع لحصار محكم إذ تغلق إسرائيل كل معابره في حين لا تفتح مصر معبر رفح إلا بصورة متقطعة ولأسباب إنسانية.

قدمت قطر الغنية بثروتها من الغاز الطبيعي، مئات الملايين من الدولارات لقطاع غزة، كانت آخرها 15 مليون دولار تمت إحالتها لدفع متأخرات رواتب موظفين مدنيين، وذلك وسط تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة من تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.

كما استقبلت قطر كثيرا من قادة "حماس" بمن فيهم رئيس المكتب السياسي السابق للحركة، خالد مشعل. ويعيش في هذه البلاد حاليا حوالي 100 ألف فلسطيني.

المصدر: موقع حماس + وكالات