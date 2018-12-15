العراق.. تجدد التظاهرات في البصرة والمحتجون يهاجمون منزل مسؤول محلي

تجددت التظاهرات في محافظة البصرة العراقية، يوم السبت، تنديدا بسوء الخدمات والفساد وعدم تحقيق مطالب المتظاهرين.

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وقال مراسل RT في العراق إن "العشرات من المتظاهرين اجتمعوا عصر اليوم وسط محافظة البصرة للتنديد بعدم تنفيذ مطالبهم".

وأضاف أن المحتجين توجهوا لمنزل رئيس مجلس محافظة البصرة وليد الكيطان وحاصروه.

وأفاد بأن قوات مكافحة الشغب في البصرة تدخلت لطرد المحتجين من محيط منزل المسؤول المحلي وتصادمت مع مجموعة من المتظاهرين.

والجمعة، تظاهر المئات من سكان محافظة البصرة، جنوب العراق احتجاجا على سوء الخدمات والبطالة وعدم تنفيذ الحكومة لمطالبهم.

المصدر: RT