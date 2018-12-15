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العامري: الوقوف ضد الفساد والطائفية يمنعنا من العودة إلى الوراء

أخبار العالم العربي

العامري: الوقوف ضد الفساد والطائفية يمنعنا من العودة إلى الوراء
Reuters / Ahmed Saad
رئيس "تحالف الفتح" في العراق هادي العامري
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قال رئيس "تحالف الفتح" في العراق هادي العامري، يوم السبت، إن الوقوف بقوة بوجه الطائفية والفساد يضمن لنا عدم العودة إلى الوراء.

وأوضح في كلمة له خلال مؤتمر "النصر" الذي أقامه تحالفه، إن "النصر تحقق من خلال وحدة الكلمة ورص الصفوف والتلاحم بين كل مكونات الشعب.

وأكد رئيس "تحالف الفتح" أن "بناء دولة المؤسسات يتطلب أخذ العزم والإرادة الصلبة من يوم النصر، وأن الميدان يحتاج الى اليقظة والحذر والجهد الاستخباري للحفاظ على النصر".

المصدر: RT

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