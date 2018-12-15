بالصور.. عرض عسكري مهيب لـ"كتائب القسام" في ذكرى الانطلاقة
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نظمت "كتائب القسام" بخانيونس في جنوب قطاع غزة، مساء السبت، عرضا عسكريا مهيبا لتشكيلاتها العسكرية المتنوعة.
وجاب العرض العسكري معظم أحياء وقرى وشوارع مدينة خانيونس وسط التفاف جماهيري كبير حول مجاهدي كتائب القسام.
ويأتي العرض العسكري ضمن سلسلة فعاليات تنظمها حركة حماس في ذكرى انطلاقتها الـ 31، تأكيدا منها على المضي في طريق الجهاد والمقاومة نحو تحرير كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
رژه گردانهای القسام در خانیونس pic.twitter.com/RxrwgoyCPy— أخٌفيالله (@mhrezaa) 15 декабря 2018 г.
عرض عسكري لكتائب القسام في #خانيونس، جنوب قطاع #غزة في الذكرى الـ31 لانطلاقة حركة حماس .. pic.twitter.com/WfB2eWdt91— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 15 декабря 2018 г.
المصدر: موقع "كتائب القسام"
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