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التحالف الدولي: استئصال "داعش" في سوريا قاب قوسين والمعركة لم تنته بعد

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي: استئصال
Reuters Zohra Bensemra
عناصر لـ"قوات سوريا الديمقراطية"
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تعهد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بإنهاء تواجد "داعش" في سوريا قريبا، قائلا إن عملية تطهير آخر جيب للتنظيم في شرق البلاد تجري على ما يرام.

وشدد المتحدث الرسمي باسم التحالف، الكولونيل شون رايان، في تصريح أدلى به اليوم، على أن التنظيم الإرهابي سيعيش قريبا أيامه الأخيرة في سوريا، وذلك في وقت تمكنت فيه "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أمريكيا من السيطرة على بلدة هجين، وهي أكبر بلدة في جيب التنظيم شرق الفرات.

وحذر المسؤول العسكري الأمريكي من أن "داعش" رغم اقتراب هزيمته لا يزال يشكل خطرا، موضحا أن المعركة لم تنته بعد ويظل التنظيم قادرا على شن هجمات منسقة.

وجاءت هذه التصريحات في وقت يتوقع أن تشن فيه تركيا عملية عسكرية في شرق الفرات ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تشكل العمود الفقري لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

المصدر: أسوشيتد برس

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