إيران وقطر تؤكدان من الدوحة سعيهما لتطوير علاقاتهما

أجرى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، في الدوحة، محادثات مع رئيس وزراء قطر، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، ووزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن مباحثات ظريف مع ابن ناصر، التي جرت على هامش منتدى الدوحة الدولي، تركزت على "تطوير وتعميق العلاقات الثنائية والأمن والاستقرار الإقليميين والنهوض بمحادثات السلام في اليمن".

وأكد وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوزراء القطري خلال اللقاء على "دعمهما للتقدم الناجز في مفاوضات السلام في اليمن والأمن والاستقرار في المنطقة".

ولاحقا التقى ظريف نظيره القطري حيث ناقشا آخر التطورات في العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى قطر، اليوم السبت، للمشاركة في منتدى الدوحة الدولي بنسخته الـ18 والذي يعقد تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل".

وشهدت العلاقات الثنائية بين قطر وإيران تقاربا ملموسا خلال العامين الماضيين خاصة بعد اندلاع الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، علما بأن هذه الدول الـ4 توجه انتقادات شديدة اللهجة لسياسات الحكومة الإيرانية في المنطقة متهمة إياها بدعم الإرهاب والسعي والتدخل في شؤون البلدان الأخرى.

المصدر: وكالات إيرانية + وسائل إعلام قطرية