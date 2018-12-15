الاتحاد الأوروبي: عملية تركية محتملة تهدد بمزيد من عدم الاستقرار في سوريا

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه إزاء إعلان تركيا عن نيتها شن عملية عسكرية جديدة ضد الوحدات الكردية في شمال شرق تركيا.

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وذكرت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان صحفي صدر عنها اليوم، أن تركيا شريك رئيسي لبروكسل ولاعب مهم جدا في الأزمة السورية والمنطقة عموما.

وأبدت موغيريني سعي الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد للعنف والقضاء على الإرهاب والإسهام في استعادة الاستقرار بسوريا والمنطقة عموما، مضيفا: "ولذلك نتوقع من السلطات التركية أن تمتنع عن أي خطوات أحادية الجانب قد تنسف جهود التحالف ضد "داعش" وتهدد بتعميق حالة عدم الاستقرار في سوريا".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قرب إطلاق عملية ثالثة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، هذه المرة في شرق الفرات، على الرغم من دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد.

المصدر: تاس