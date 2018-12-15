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بالفيديو.. بن سلمان وبن زايد يفاجئان جمهور "فورمولا إي" في السعودية

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بالفيديو.. بن سلمان وبن زايد يفاجئان جمهور
Reuters
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
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انتشرت في المواقع الإلكترونية أشرطة فيديو تظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهو يقود سيارة رفقة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمدينة الدرعية السعودية.

وتوثق اللقطات المصورة التي اقتنصها المغرد السعودي، مهند الحسون، وتداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصول بن سلمان وبن زايد إلى مكان فعاليات سباق "فورمولا إي" التي تستضيفها الدرعية بسيارة يقودها ولي العهد السعودي، مساء أمس الجمعة، مما فاجأ الجمهور الذي احتشد في الموقع لمتابعة فعاليات المنافسة.

وانطلقت منافسات الموسم الخامس من سباقات "فورمولا إي" في المدينة السعودية تحت اسم "الدرعية-2018"، الخميس الماضي، لتنتهي اليوم السبت، وجرت بمشاركة 11 فريقا عالميا تتنافس في مضمار يبلغ طوله 2.495 كلم باستخدام سيارات الجيل الثاني لهذا النوع من المركبات.

كما تم استعراض أحدث ابتكارات تقنية السيارات الكهربائية وحلول الطاقة البديلة على هامش السباق العالمي.

وحضر بن زايد فعاليات هذا السباق بعد أن زار محمد بن سلمان أبو ظبي الشهر الماضي لحضور فعاليات سباق "فورمولا 1" في حلبة جزيرة ياس بالإمارة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر

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