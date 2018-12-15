فتح تدعو حماس إلى استغلال هذه الفرصة التاريخية لتوحيد الصف

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، يوم السبت، حركة حماس إلى استغلال هذه المرحلة التاريخية واللجوء تحت مظلة الشرعية لتحقيق الوحدة ومواجهة هذه الفترة الخطرة.

وقال حسين الشيخ إن الرئيس محمود عباس يتابع بالتفصيل وعلى مدار الساعة العدوان الإسرائيلي بحق أبناء الشعب من هدم للمنازل والاغتيالات والاقتحامات.

وأشار إلى أن عباس يجري اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لوقفه.

وصرح الشيخ في حديث لـ"تلفزيون فلسطين"، بأن القيادة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين الممنهج في القرى والمدن والمخيمات.

وأكد أن محمود عباس أعطى تعليماته المباشرة لإعادة بناء منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري فورا، الذي فجرته قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت.

وأوضح أن هذه الهجمة المسعورة تستهدف الشعب الفلسطيني وفي مقدمته القيادة الفلسطينية وموقفها الرافض لكافة المشاريع التصفوية التي تستهدف القضية، مبينا أن موقف القيادة سيبقى ثابتا رغم كافة ضغوطات تل أبيب.

المصدر: وكالة "وفا"