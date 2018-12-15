عشراوي: اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل خطير ومستفز

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إعلان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل بـ"الخطير والمستفز".

وقالت عشراوي في بيان يوم السبت، إن الخطوة الأسترالية "لا مسؤولة وغير قانونية ولن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

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وأضافت أن "أستراليا باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل تزامنا مع إعدام الأخيرة لأربعة مواطنين بدم بارد وفرضها العقوبات الجماعية على شعب أعزل، أصبحت شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال وداعمة لعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة، متحدية القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".

وتابعت أن "هذا القرار يعتبر مناورة رخيصة من قبل رئيس الحكومة الأسترالية الذي استخدم الحق الفلسطيني لرشوة اللوبي الصهيوني للحصول على دعمه في الانتخابات".

ودعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدول العربية والإسلامية إلى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية "بما فيها قطع علاقاتها كافة مع أستراليا".

وأكدت في السياق أن "هذا الاعتراف سيؤدي إلى ضرب مكانة أستراليا ومصالحها في العالم أجمع، وعلى وجه الخصوص في العالميين العربي والإسلامي".

من جهته، رأى أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في بيان، أن "أستراليا اختارت بقرارها هذا الوقوف إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في التصويت ضد حل الدولتين".

وأشار إلى أن أستراليا "ترفض الاعتراف بفلسطين كدولة وتقوم بالتصويت في المنتديات الدولية ضد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وبمواصلة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية".

وأعلنت أستراليا رسميا مؤخرا أنها تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنها أوضحت أنها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب إلى القدس قبل إبرام اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الذي أعلن عن هذه الخطوة، أيضا أن بلاده مستعدة للاعتراف بتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتحدد وضع المدينة في اتفاق سلام.

المصدر: أ ف ب