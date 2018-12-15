وزيرة خارجية الإكوادور: الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرارات لصالح القضية الفلسطينية

نفت وزيرة خارجية الإكوادور، رئيسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فيرناندا إسبينوسا غارسيس، "تقاعس" المنظمة الدولية عن العمل فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأكدت غارسيس أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرارات لصالح الفلسطينيين​​​.

وقالت غارسيس خلال جلسة نقاش في إطار "منتدى الدوحة 18" المنعقد بالعاصمة القطرية، اليوم السبت: "اتخذت الجمعية العامة قرارات تخص القضية الفلسطينية، ورأينا نتيجة التصويت بالنسبة لنقل السفارة (الأمريكية) من تل أبيب إلى القدس، والقرار دعا إلى احترام القضية الفلسطينية".

وأضافت: "في الأسبوع الماضي لم تتم الموافقة على مشروع قرار (أمريكي) بشأن إدانة (حركة) حماس".

وتابعت: "إن الجمعية العامة هي الهيئة التي ترسي المعايير، وهي البرلمان الإنساني، ونحن بصدد تعزيز وإنعاش عمل الجمعية العامة".

ورأت غارسيس، أن "العالم تغير"، وأن هناك تحديات ومسائل مطروحة، وأهمها تحديات الأمن والسلام والتغير المناخي والتنمية المستدامة، والتي يجب التركيز عليها.

وانطلقت بالعاصمة القطرية صباح اليوم السبت، أعمال الدورة الـ18 لـ "منتدى الدوحة"، تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل"، ويهدف المنتدى إلى إيجاد الحلول لأكثر القضايا إلحاحا في العالم.

وتشارك في أعمال المنتدى، الذي سيستغرق يومين، شخصيات من المنطقة والعالم، بينهم وزراء خارجية قطر وتركيا واليابان ورومانيا وإيران، ورئيس وزراء الصومال، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخصص الخطاب الرئيسي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

كما يضم المنتدى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، كمؤتمر ميونخ للأمن، ومجموعة الأزمات الدولية، والمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، معهد "راند"، والمركز الدولي لدراسة التطرف والعنف، ومؤسسة "أوبزرفر" للأبحاث، ومركز "ناشونال إنترست"، ومركز تنمية الشرق الأوسط في جامعة كاليفورنيا، ومعهد "راجارتنام" للدراسات الدولية، ومعهد الدوحة، ومنتدى "فالداي" الدولي، ومنظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة، ومركز "بروكنغز" الدوحة.

المصدر: سبوتنيك