السيسي إلى الخرطوم لقمّة مع البشير

يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة تستغرق يوما واحدا، ليترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في مصر بسام راضي: "يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى الخرطوم لعقد لقاء قمة مع الرئيس السوداني عمر البشير، في إطار الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة".

ولفت إلى أن القمة "ستتناول العديد من الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل".

وأشار إلى أن أعمال الدورة الثانية للجنة الرئاسية المشتركة بين البلدين ستشهد التوقيع على حزمة من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات والرعاية الصحية والزراعة واستصلاح الأراضي والتعليم والإعلام والشباب والرياضة وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

إقرأ المزيد

وأكد أن أعمال الدورة الثانية ستمثل "دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين مصر والسودان وتجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما".

ويعد هذا ثاني اجتماع للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان على المستوى الرئاسي حيث عقد الأول في 5 أكتوبر 2016 في قصر القاهرة.

المصدر: RT