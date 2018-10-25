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باكستان تسعى للوساطة في اليمن

أخبار العالم العربي

باكستان تسعى للوساطة في اليمن
AFP
عمران خان
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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عزم بلاده على الوساطة بين جماعة "أنصار الله" والتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، مؤكدا سعي إسلام آباد لتوحيد صف الدول الإسلامية.

ونقل موقع قناة "جيوز نيوز" الباكستانية عن خان قوله: "نسعى جاهدين للعمل كوسيط لحل أزمة اليمن"، لافتا إلى أنه سيسعى إلى توحيد صف الدول المسلمة، فضلا عن لعب دور "الوسيط" في حل نزاعاتها.

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وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وتسبب النزاع اليمني بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تهدد المجاعة ملايين اليمنيين، حسب الأمم المتحدة.

المصدر: الأناضول

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