مجلس الأمن يستمع الجمعة لتقرير دي ميستورا حول سوريا

أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، سيطلع أعضاء مجلس الأمن غدا الجمعة على نتائج مباحثاته التي عقدها هذا الأسبوع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وقال فيودور سترجيجوفسكي السكرتير الصحفي للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة: "سيتم عقد جلسة الإحاطة الإعلامية للسيد دي ميستورا يوم الجمعة في الساعة التاسعة صباحا".

وأوضح الدبلوماسي الروسي، أن الإحاطة الإعلامية ستكون على شكل اجتماع مفتوح مع أعضاء المجلس.

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وفي وقت سابق، أعلن ستيفان دي ميستورا في ختام زيارته إلى سوريا، أنه أجرى مفاوضات مكثفة مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم الأربعاء في دمشق، حول تشكيل اللجنة الدستورية وقوامها، وذكر أنه سيبلغ السكرتير العام للأمم المتحدة بنتائج هذه المباحثات.

وقبل ذلك أكد دي ميستورا، أنه سيترك منصبه في أواخر نوفمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي







