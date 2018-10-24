السودان يعلن إحراز تقدم بشأن الجدول الزمني لسد النهضة مع إثيوبيا ومصر

قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني إن بلاده وإثيوبيا ومصر أحرزت تقدما نحو وضع جدول زمني لملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي الذي يشيد على نهر النيل بتكلفة 4 مليارات دولار.

وصرح الوزير السوداني خضر محمد قسم السيد لرويترز "هناك تقدم بخصوص التوصل لاتفاق بخصوص ملء بحيرة السد وهناك تفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق فى هذا الملف".

ويمثل سد النهضة الكبير الذي سينتج 6 آلاف ميغاوات الركيزة الأساسية في مساعي إثيوبيا لأن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا.

ويتركز الخلاف حول حصص مياه النيل الذي يمتد لمسافة 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد شريان الحياة الاقتصادية للدول الثلاث.

وتقول القاهرة إن السد سيهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين لا سيما مع وجود جدول زمني سريع لملء بحيرة السد، فيما تؤكد إثيوبيا أن السد لن يؤثر على مصر.

وفي أغسطس 2018 أقر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بأن الانتهاء من بناء السد سيتأخر عدة سنوات.

المصدر: رويترز