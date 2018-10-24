بالفيديو.. السيسي يعلق على أغنية "بُشرة خير"

علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على أغنية "بشرة خير" التي غناها المطرب الإماراتي، حسين الجسمي.

وفور انتهاء الجسمي من أداء الأغنية خلال احتفالية فنية بالذكرى الـ45 لحرب أكتوبر 1973 والتي نظمتها وزارة الرياضة المصرية في مركز المنارة، مساء الأربعاء، خاطب السيسي المطرب الإماراتي قائلا: "يا أستاذ حسين.. مجاتليش فرصة أقولك متشكر.. أنا بشكرك وبحييك وأحيي دولة الإمارات من خلالك".

وأضاف السيسي، مخاطبا الجسمي: "كنت مستني الفرصة إني أشوفك وأقولك كتر خيرك حقيقي كتر خيرك".

وأغنية "بشرة خير" هي من ألحان عمرو مصطفى وكلمات أيمن بهجت قمر، وأداء الجسمي عام 2014 لحث المصريين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأولى بعد ثورة 30 يونيو 2013.

المصدر: وسائل إعلام مصرية