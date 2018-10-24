البحرين توجه اتهاما جديدا لقطر

خصصت السلطات البحرينية خطا ساخنا للإبلاغ عن أي تدخل خارجي في الانتخابات أو توظيف للمال من أجل أغراض سياسية "تتعارض مع المصالح والثوابت" في البلاد.

وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في البحرين: "أن هذه الدعوة تأتي في ظل تقارير مكثفة ومتتالية، تتناقلها وسائل الإعلام عن ممارسات تخريبية لقطر وإيران للتأثير في نتائج الانتخابات النيابية في عدد من الدول ومن بينها الانتخابات التي شهدها لبنان والعراق في الآونة الأخيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.

وتشهد البحرين انتخابات عامة يوم في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل.

وأكد المسؤول القطري أن "القوانين المنظمة للانتخابات في كافة دول العالم وفي الديمقراطيات العريقة، تحرم استخدام المال السياسي وشراء الذمم في العملية الانتخابية باعتبار ذلك تلاعبا بمشاعر واستحقاقات المواطنين وحقهم الانتخابي".

(مكافحة الفساد): خط ساخن وبريد الكتروني للإبلاغ عن أي تدخل خارجي في الانتخابات المقبلة https://t.co/RnUFHJY7O8 — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) 24 октября 2018 г.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية