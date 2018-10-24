 
مباشر

البحرين توجه اتهاما جديدا لقطر

أخبار العالم العربي

البحرين توجه اتهاما جديدا لقطر
AFP / ADAM JAN
انتخابات عام 2011 في البحرين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kyxo

خصصت السلطات البحرينية خطا ساخنا للإبلاغ عن أي تدخل خارجي في الانتخابات أو توظيف للمال من أجل أغراض سياسية "تتعارض مع المصالح والثوابت" في البلاد.

وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في البحرين: "أن هذه الدعوة تأتي في ظل تقارير مكثفة ومتتالية، تتناقلها وسائل الإعلام عن ممارسات تخريبية لقطر وإيران للتأثير في نتائج الانتخابات النيابية في عدد من الدول ومن بينها الانتخابات التي شهدها لبنان والعراق في الآونة الأخيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.

وتشهد البحرين انتخابات عامة يوم في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل.

وأكد المسؤول القطري أن "القوانين المنظمة للانتخابات في كافة دول العالم وفي الديمقراطيات العريقة، تحرم استخدام المال السياسي وشراء الذمم في العملية الانتخابية باعتبار ذلك تلاعبا بمشاعر واستحقاقات المواطنين وحقهم الانتخابي".

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النسخة المتطورة للمقاتلة الضاربة ميغ 29 "ملكة الإقلاع العمودي"