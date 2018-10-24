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أردوغان يهاتف الملك عبد الله الثاني

أخبار العالم العربي

أردوغان يهاتف الملك عبد الله الثاني
RT
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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، بحثا فيه واقع العلاقات بين أنقرة وعمّان وسبل تطويرها.

وأكدت مصادر في الرئاسة التركية لوكالة "الأناضول" الرسمية أن أردوغان والملك الأردني أكدا عزمهما على تعزيز العلاقات الودية بين دولتيهما، مشيرة إلى أن المكالمة تناولت "العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة".

وذكرت المصادر أن أردوغان والملك عبد الله الثاني اتفقا على دعم الجهود المبذولة بغية احتواء القضايا المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين.

المصدر: الأناضول

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