أصوات مرعبة في سماء سوهاج تثير تندر المصريين (فيديو)

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لصدور أصوات مرعبة في سماء مصر، وخاصة في مدينة سوهاج.

وقال داعية إسلامي يدعى حسن علي: "أصوات في السماء فظيعة.. استر يا رب.. اقتربت الساعة".

وللتأكد من صحة الأمر، نشرت مجموعة من مقاطع الفيديو لمثل هذه الأصوات على الإنترنت، ويطلق عليها "أبواق السماء"، وهي مثل أي ظاهرة جديدة يشهدها العالم، تباينت الآراء بشأنها، حيث قال بعض النشطاء، إن هذه الأصوات تشبه أصوات "النفخ في البوق"، أو صوت "هديرا ما".

وفسر البعض، هذه الظاهرة بأنها "علامة من علامات يوم القيامة"، فيما سخر البعض من أن تكون أصوات قدوم "كائنات فضائية".

وعلى الجانب العلمي نشر في موقع "ديسكافري"، العلمي مقالاً بشأن الموضوع عام 2012، يوضح أن كوكب الأرض يصدر أصواتا بصورة طبيعية، لكنها دون مستويات التردد المسموع لدى الإنسان.

وأشار إلى أن الطبيعة مليئة بالـ"الضجيج الخلفي"، الذي يعتبر أمواجا صوتية متنوعة من مصادر مختلفة، قد تنتقل لمئات الأميال، بالإضافة إلى الإشارات الراديوية الناتجة عن الاتصالات والتي تشكل ضوضاء صوتية أثناء التقاطها.

وذكر المقال، أن مقاطع الفيديو المنتشرة يصعب تفسيرها لاستحالة متابعة مصدر الصوت، حيث بدأت الظاهرة بالانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2008 عندما نشر مقطع فيديو من "بيلاروس"، تسمع فيه أصوات غريبة يصعب تحديد مصدرها.

المصدر: فيسبوك + RT