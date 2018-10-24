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مباشر.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يشارك في جلسة بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"

الوليد بن طلال ينشر مقطع فيديو عن لحظة لقائه ولي العهد السعودي بمنتدى الاستثمار

أخبار العالم العربي

الوليد بن طلال ينشر مقطع فيديو عن لحظة لقائه ولي العهد السعودي بمنتدى الاستثمار
Reuters / HAMAD I MOHAMMED
الأمير السعودي، الوليد بن طلال
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نشر الملياردير السعودي الوليد بن طلال، الأربعاء، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أرفقها بفيديو وثق لحظة عناقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمنتدى الاستثمار في الرياض.

كما تضمن شريط الفيديو أهم اللحظات التي جمعت ولي العهد السعودي بالوليد بن طلال خلال المؤتمر.

وتعليقا على الفيديو قال الأمير السعودي في التغريدة: "واثقون بقوة اقتصاد المملكة وازدهار القطاع الخاص حيث استثمرنا في عامي 2017 و2018، حوالي 8 مليارات ريال سعودي".

وأطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودية، صباح الثلاثاء 23 أغسطس، فعاليات "منتدى مستقبل الاستثمار" في العاصمة الرياض، وسط مقاطعة دولية واسعة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وينظم المؤتمر، صندوق الثروة السيادي السعودي حتى الخميس، ويهدف إلى عرض الفرص الناتجة عن جهود الحكومة السعودية لوقف اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.

وخلال الأيام الماضية، أعلن مسؤولون سياسيون واقتصاديون ورؤساء شركات عالمية، مقاطعتهم للمنتدى، بسبب ما نشرته وسائل إعلام عالمية حول تفاصيل مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

المصدر: "تويتر"

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