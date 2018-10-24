الملك سلمان يلتقي الحريري في الرياض

أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، لقاء في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري.

وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن اللقاء شهد "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأحداث في المنطقة".

ووصل الحريري، المكلف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية للمشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار".

ومن المتوقع أن يشارك رئيس الوزراء اللبناني المكلف في جلسة حوار مشتركة في إطار المؤتمر مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد البحريني، الأمير، سلمان بن حمد آل خليفة.

المصدر: واس + وكالات