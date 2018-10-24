إسرائيل تستأنف إمداد غزة بالوقود القطري

استأنفت إسرائيل اليوم الأربعاء إدخال كميات من الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء الرئيسي في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري بتمويل من قطر.

وقرر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اتخاذ هذه الخطوة "بتوصية من الجهات الأمنية"، حسب بيان صدر عن وزارته.

وأوقفت إسرائيل إدخال الوقود إلى القطاع في 12 من الشهر الجاري، إثر أعمال عنف وقعت عند حدود قطاع بين المتظاهرين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، ويندرج استئنافه في إطار جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تخفيف معاناة الغزيين وخفض التوتر بين طرفي النزاع.

وأرسل مراسل RT Arabic في غزة إلى الموقع صورا تظهر إحدى شاحنات الوقود التي وصلت القطاع عقب رفع الحظر.

المصدر: وكالات