مصر تستورد نفايات من الخارج بالمليارات

أعلنت عضو مجلس النواب المصري، شيرين فراج، أنه تم اليوم مناقشة طلب الإحاطة حول أزمة القمامة، واستيراد مصر للنفايات من الخارج بمليارات الجنيهات.

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وأوضحت النائبة المصرية أنها طالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن التلوث البيئي والتقارير التي تكتب عن مصر، ومدافن القمامة التي مازالت تعمل بالمخالفة للقانون، بما يضر بالمواطن المصري وصحته.

وأضافت فراج، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فاتورة استيراد مصر للنفايات خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2018 وصلت لأكثر من 7.5 مليار جنيه، وهناك قرارات وزارية تزيد من فاتورة استيراد النفايات من الخارج.

وتابعت، أن الحكومة ليس لديها أي قرارات أو رؤية واضحة حول التخلص من القمامة، مشددة على أنه لا يوجد أمل في القضاء على القمامة بمصر، لغياب المنظومة الواضحة لوزارة البيئة حول التعامل مع القمامة.

وتستورد مصر النفايات لافتقار القمامة المصرية للعناصر اللازمة في الصناعة، حيث تقل نسبة مفروزات القمامة الصالحة للاستخدام وإعادة التدوير عن 10%، إذ تشكل بقايا الطعام والمخلفات العضوية النسبة الأكبر في القمامة المصرية.

المصدر: الفجر